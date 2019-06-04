محام: إطلاق سراح لبناني محتجز بإيران

أكد محامي اللبناني نزار زكا لقناة الحرة أن الإجراءات القضائية والإدارية بدأت في طهران تحضيرا لإطلاق سراح موكله.

وقال طلال نزار إن عودة زكا باتت مؤكدة بعد سلسلة اتصالات قام بها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مع السفير الإيراني في بيروت إضافة إلى طلب رسمي من رئيس الجمهورية ميشال عون من السفير الإيراني في بيروت بضرورة إطلاق سراح زكا.

وكان زكا قد عمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ يوم 18 أيلول/سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله على يد السلطات الإيرانية.

وقد اعتقلته الشرطة الإيرانية بينما كان في طريقه إلى المطار بتهمة التخابر مع واشنطن، ومنذ تلك اللحظة يقبع زكا في سجن إيفين سيء السمعة.