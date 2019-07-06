أمير قطر يزور واشنطن الثلاثاء

قالت وكالة الأنباء القطرية السبت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في التاسع من يوليو لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.

وكان البيت الأبيض قال في يونيو إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

كما تتضمن زيارة آل ثاني لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وفي أبريل 2018 التقى الشيخ تميم في البيت الأبيض الرئيس ترامب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.