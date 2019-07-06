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أمير قطر يزور واشنطن الثلاثاء

الرئيس ترامب مع أمير قطر خلال لقاء في البيت الأبيض في 2018

قالت وكالة الأنباء القطرية السبت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في التاسع من يوليو لتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.

وكان البيت الأبيض قال في يونيو إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

كما تتضمن زيارة آل ثاني لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وفي أبريل 2018 التقى الشيخ تميم في البيت الأبيض الرئيس ترامب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.

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