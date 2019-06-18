أمير الكويت يزور العراق

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الثلاثاء، زيارة مخططة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى العراق الأربعاء.

ورغم عدم ورود المزيد من التفاصيل حول أسباب الزيارة، إلا أنها تأتي تزامنا مع توترات تشهدها المنطقة، بالأخص بعد سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية شمالي بغداد في وقت متأخر الاثنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يذكر أن المنطقة تشهد تصاعدا في أزمة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بالأخص بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم، الأسبوع الماضي، في خليج عمان، ووجهت أصابع الاتهام نحو إيران بضلوعها في هذا الهجوم.