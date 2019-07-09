أميركي اعترف بدعم داعش يواجه حكما بالسجن 20 عاما

يواجه الأميركي كان سركان دملاركايا حكما بالسجن 20 عاما ودفع غرامة قد تصل إلى 250 ألف دولار بعد اعترافه بدعم تنظيم داعش، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

ويخضع دملاركايا (20 عاما) للمحاكمة في تكساس حيث قبض عليه في نهاية عام 2017 لمحاولته الانضمام للتنظيم ودعمه له من خلال تقديم معلومات لعناصر من التنظيم حول كيفية تصنيع أسلحة أوتوماتيكية وتصنيع واستخدام عبوات تفجير (TATP).

وبدأ دملاركايا خلال 2017 بالحديث مع عناصر ومناصرين لتنظيم داعش، إذ كان يسعى للانضمام لصفوف التنظيم في العراق وسوريا، وألمح خلال حديثه أن سيقوم بتوجيه ضربات داخل أميركا في حال عدم تمكنه من الالتحاق بالتنظيم لينال "الشهادة".

وكشفت ملاحقة السلطات لدملاركايا أنه قام بتقديم إرشادات لعناصر من التنظيم ومناصرين له بكيفية تصنيع عبوات تفجير وكيفية استخدامها٬ ونصائح أخرى تتعلق بكيفية شراء أسلحة بيضاء من بعض المتاجر بقيمة لا تتجاوز 15 دولارا.