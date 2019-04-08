لص سيارات يفرج عنه بكفالة مرتين في يوم واحد

ألقت الشرطة في مقاطعة سانت لوسي بفلوريدا القبض على رجل أثناء محاولته سرقة مركبة من مرآب السجن بعد أن خرج بكفالة في قضية يتهم فيها بالسرقة أيضا.

وقالت الشرطة إن مايكل لويس (37 عاما) قد ألقي القبض عليه في الموقف التابع للسجن بعد أن أفرج عنه بكفالة نهاية الأسبوع الماضي حيث يواجه تهما في قضية سرقة سيارات.

وأثار لويس اهتمام حراس السجن بعد أن تواجد لفترة في موقف السيارات ليكتشفوا أنه نجح باقتحام مركبة وسرق منها ما وجد من نقود وهاتف خلوي.

وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض مرة أخرى على لويس بتهم السطو والسرقة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد أن دفع كفالة تتجاوز الـ 11 ألف دولار.