عيد ميلاد.. أميركي محتجز في إيران

طالب رئيس اتحاد منتسبي مكتب التحقيقات الفدرالي توم أوكونور الإدارة الأميركية ببذل مزيد من الجهد لإيجاد روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران منذ 12 عاما.

وأضاف أن على إيران الكشف عن معلومات حول مصير موظف مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) الذي يصادف عيد ميلاده الـ 71 الأحد.

وتعرض (FBI) مبلغ خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول مكان ومصير ليفنستون.

واختفى ليفنسون أثناء وجوده في جزيرة كيش الإيرانية، فيما يدعي النظام الإيراني عدم معرفته بأي معلومات تتعلق به.

وكانت عائلته قد وجهت رسالة مصورة بعد تلقيها رسالة من ليفنسون يدعو فيها لمساعدته.