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من أميركا

عيد ميلاد.. أميركي محتجز في إيران

روبرت ليفنسون بحسب التعميم الذي أصدرته FBI وتعلن فيه عن جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه

طالب رئيس اتحاد منتسبي مكتب التحقيقات الفدرالي توم أوكونور الإدارة الأميركية ببذل مزيد من الجهد لإيجاد روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران منذ 12 عاما.

وأضاف أن على إيران الكشف عن معلومات حول مصير موظف مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) الذي يصادف عيد ميلاده الـ 71 الأحد.

وتعرض (FBI) مبلغ خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول مكان ومصير ليفنستون.

واختفى ليفنسون أثناء وجوده في جزيرة كيش الإيرانية، فيما يدعي النظام الإيراني عدم معرفته بأي معلومات تتعلق به.

وكانت عائلته قد وجهت رسالة مصورة بعد تلقيها رسالة من ليفنسون يدعو فيها لمساعدته.

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