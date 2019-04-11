متهم بالانتماء لداعش قد يسجن لعقود

يواجه أميركي متهم بالانتماء لتنظيم داعش عقوبة السجن 40 عاما إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.

ووجه الادعاء العام للولايات المتحدة تهما لإبراهيم عزي مصيبلي (28 عاما) في المحكمة الفيدرالية في ديترويت، تتضمن التآمر لتقديم الدعم المادي للتنظيم وامتلاك سلاح أتوماتيكي وتلقي تدريب عسكري من داعش.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مصيبلي في أحد مناطق التنظيم وتم ترحيله لأميركا في منتصف 2018، وفقا لبيان صحافي لوزارة العدل.

وأشار الادعاء العام إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة مواطنيها في حال دعمهم أو انتمائهم لأي تنظيمات إرهابية، حيث عثر على مصيبلي وهو يحارب قوات التحالف التي تضم قوات أميركية أيضا.