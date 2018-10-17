أميركيون يهاجرون بحثا عن حياة أفضل في مدن أصغر

لطالما اجتذبت المدن الكبرى الأميركيين حيث وجدوا فيها الخدمات والمرافق التي تسهل حياتهم، ولكن يبدو أن نمطا جديدا من الهجرات بدأ يظهر بين مدن الولايات المتحدة، فأصبحت المدن الصغرى أكثر جذبا.

وتكشف أرقام بيانات مكتب الإحصاء الأميركي ارتفاع أعداد الأميركيين الذين يغادرون مدنا مثل نيويورك ولوس أنجلس وشيكاغو ويستقرون في مدن أصغر مثل فينكس ولاس فيغاس.

وفي الوقت الذي بدأ يأفل فيه بريق أربع مدن في ولاية نيويورك، أخذت نجوم خمس مدن أخرى باللمعان في ولاية تكساس.