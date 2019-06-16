تأهل أميركا والسويد في مونديال السيدات

بلغت السويد والولايات المتحدة حاملة اللقب الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات، التي دور منافساتها في فرنسا، بفوز الأولى الكاسح على تايلاند 5-1، والثانية على تشيلي بثلاثية نظيفة الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت المباراة الأولى بين السويد وتايلاند باتجاه واحد كما تدل النتيجة، وافتتحت ليندا سامبرانت تسجيل الأهدفا مبكرا بعد مرور 6 دقائق بكرة رأسية من ركلة ركنية، ثم أضافت كوسوفاري أسلاني الهدف الثاني من مسافة قريبة وفريدولينا رولفو الثالث بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني أضافت لينا هورتيغ الهدف الرابع بضربة رأسية قبل أن ترد تايلاند بهدف عن طريق ناثاكام شينوونغ، لكن الكلمة الأخيرة كانت للسويد بتسجيل إيلين روبنسون الهدف الخامس من ركلة جزاء إثر لمسة يد.

وكان المنتخب التايلاندي تعرض لهزيمة قياسية في تاريخ نهائيات كأس العالم بسقوطه أمام الولايات المتحدة بنتيجة 0-13.

وكانت أقسى هزيمة سابقا سقوط الأرجنتين أمام ألمانيا صفر-11 في كأس العالم 2007.

وفي المباراة الثانية يدين حامل اللقب المنتخب الأميركي بتأهله لدور ثمن النهائي الى نجمته المخضرمة كارلي لويد التي حملت شارة القيادة وسجلت هدفين وأهدرت ركلة جزاء سددتها خارج الخشبات الثلاث وأصابت القائم في بداية اللقاء.

وأضافت زميلتها جولي إرتز هدفا في الدقيقة 26 بعدما خدعت الحارسة التشيلية كريستيان إندلر، التي حالت دون هزيمة منتخب بلادها الذي يخوض النهائيات للمرة الاولى بنتيجة أقسى إثر تصديها لست محاولات.

ودخلت لويد أمام تشيلي تاريخ مونديال السيدات، إذ لم يسبق لأي لاعبة قبلها أن نجحت في التسجيل في ست مباريات على التوالي في بطولة العالم، علما أنها باتت أمام تايلاند في المباراة الأولى التي انتهت بنتيجة تاريخية لصالح المنتخب الأميركي 13- صفر، ثاني أكبر لاعبة تسجل في نهائيات المونديال.

ورفع المنتخب الأميركي رصيده إلى ست نقاط متساويا مع نظيره السويدي الذي يلتقيه الخميس في لوهافر لحسم قمة صدارة المجموعة السادسة.