أميركا على موعد مع 'قمر الدم'

ينتظر عشاق الفلك ليل الأحد مشاهدة الخسوف الكلي لقمر الذئب الدموي العملاق عبر الولايات المتحدة.

وسيبدأ الخسوف الكلي قبل دقائق من منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:00 ت.غ.) قبل يوم من إحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو عطلة وطنية للأميركيين.

ويعني هذا أن بوسع كثير من المهتمين بمشاهدة النجوم أن يسهروا لوقت متأخر أو يشاركوا في واحدة من عديد من حفلات المشاهدة التي يجري الترتيب لها من فلوريدا إلى أوريغون.

ويستمر الخسوف الكلي لنحو ساعة، وستكون أفضل رؤية له في الأميركيتين، حسب ما أفادت به مجلة ناشيونال جيوجرافيك.

وفي المجمل سيستمر الحدث، الذي يشمل أيضا الخسوف الجزئي قبل الخسوف الكلي وبعده، لمدة ثلاث ساعات ونصف.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يتعامد القمر مع الشمس والأرض، مما يمنحه لونا أحمر أو دمويا لمن يشاهدونه.

أما القمر العملاق فيحدث عندما يكون القمر قريبا من الأرض، أما القمر الذئب فهو الاسم التقليدي للقمر المكتمل لشهر كانون الثاني/ يناير، عندما كان عواء الذئاب الصوت الذي يساعد في تحديد الشتاء.