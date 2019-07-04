المهاجرون في أميركا وقضية الرعاية الصحية

قررت ست ولايات أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن توسيع نطاق برامج الرعاية الصحية الخاصة بها لتشمل أطفال المهاجرين غير الشرعيين حتى سن 18 سنة.

كاليفورنيا قررت مؤخرا توسيع تغطيتها الصحية لتشمل الشباب حتى سن الخامسة والعشرين.

فيما تغطي حوالي 16 ولاية النساء الحوامل المؤهلات للدخل، بغض النظر عن وضع الإقامة.

هذه الخدمات تقدمها الولايات المتحدة الأميركية أو بعضها بالرغم من أن القانون يمنع الأشخاص المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني من التسجيل في"ميديكيد" (Medicaid) أو "ميديكير" (Medicare).

كما يحظر عليهم شراء التأمين من خلال الأسواق التي أنشأها قانون الرعاية الصحية "أوباما كير" بأسعار معقولة. والأطفال غير المسجلين ليسوا مؤهلين لبرنامج التأمين الصحي للأطفال، المعروف باسم (CHIP).

آلية عمل الرعاية لغير الشرعيين

يتلقى العديد من المهاجرين غير الشرعيين الرعاية الأولية والعقاقير الطبية مقابل رسوم بسيطة في 1400 مركز للرعاية الصحية ممول اتحاديًا.

هذه المراكز مطالبة بمعالجة أي شخص، بغض النظر عن قدرته على الدفع، ولا يحق للقائمين عليها سؤال المرضى عن جنسيتهم أو وضعيتهم تجاه إدارة الهجرة، ما يصعب عملية إحصائهم.

يذكر أن تلك المراكز تخدم حوالي 27 مليون شخص على العموم.

"بالطبع، عندما يصل المهاجرون الذين لا يحملون وثائق إلى المستشفيات لحالات الطوارئ الطبية، سيتم علاجهم"، تبرز طبيبة بأحد مستشفيات كاليفورنيا في حديث لصحيفة نيويورك تايمز.

هل تقدم دول أخرى الرعاية الصحية للمهاجرين غير المسجلين؟

يقول خبراء السياسة الصحية إن أغلب الدول لا توفر تغطية صحية شاملة للمهاجرين غير الحاملين للوثائق، حتى الدول ذات التغطية الشاملة التي تديرها الحكومة مثل النرويج.

فالنرويج تفرض قيودًا صارمة على الرعاية الصحية للمهاجرين غير المسجلين، ويمكن أن يحصل معظم المهاجرين على رعاية طارئة ولكن عليهم دفع تكاليف أخرى.

في المقابل تقدم تايلاند أكثر البرامج سخاء بالخصوص، إذ تقوم المراكز الصحية بفحص المهاجرين بحثا عن الأمراض والسماح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي الوطني.

كم عدد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ويحتاجون إلى تغطية صحية في الولايات المتحدة؟

وفقا لمركز بيو للأبحاث، في عام 2017 كان هناك حوالي 10.5 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، وفقا للتقديرات، لا يزال 5.5 إلى 6 ملايين منهم بحاجة إلى تغطية.

يذكر أنه خلال الليلة الثانية من المناظرات الديمقراطية الأسبوع الماضي، تلقت فكرة توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين دعماً بالإجماع.

كم يكلف توفير الرعاية الصحية لهم؟

لم يقم مكتب الميزانية في الكونغرس أو الخبراء المستقلون بتقدير التكلفة، لكن اقتصاديين يقولون إن تكلفة توفير الرعاية الأولية ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف، لأنها ستمنع الناس من الانتظار حتى يكونوا مرضى للغاية لطلب العلاج.