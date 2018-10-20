Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

واشنطن ستنسحب من معاهدة نووية مع موسكو

ترامب في نيفادا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن واشنطن ستنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة.

واتهم في حديثه للصحافيين في مدينة إلكو بصحراء نيفادا، أن روسيا "تنتهك منذ سنوات عديدة" معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وقال إن "روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإننا سننهي الاتفاقية" الموقعة بين البلدين في 1987.

وأضاف "لقد انتهكت روسيا الاتفاقية، إنها تنتهكها منذ سنوات عديدة، لا أعرف لماذا لم يتفاوض الرئيس باراك أوباما عليها أو ينسحب منها".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح للروس بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة في حين أن الولايات المتحدة ممنوعة من ذلك.

وتأخذ إدارة ترامب على موسكو نشرها منظومة صاروخية من طراز 9 إم729 التي يتجاوز مداها بحسب واشنطن 500 كلم ما يشكل انتهاكا للمعاهدة.

ووقعت "معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى" في 1987 بين الرئيس الأميركي في حينه رونالد ريغان ورئيس الاتحاد السوفياتي يومذاك ميخائيل غورباتشيف.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG