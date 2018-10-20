واشنطن ستنسحب من معاهدة نووية مع موسكو

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن واشنطن ستنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة.

واتهم في حديثه للصحافيين في مدينة إلكو بصحراء نيفادا، أن روسيا "تنتهك منذ سنوات عديدة" معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وقال إن "روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فإننا سننهي الاتفاقية" الموقعة بين البلدين في 1987.

وأضاف "لقد انتهكت روسيا الاتفاقية، إنها تنتهكها منذ سنوات عديدة، لا أعرف لماذا لم يتفاوض الرئيس باراك أوباما عليها أو ينسحب منها".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح للروس بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة في حين أن الولايات المتحدة ممنوعة من ذلك.

وتأخذ إدارة ترامب على موسكو نشرها منظومة صاروخية من طراز 9 إم729 التي يتجاوز مداها بحسب واشنطن 500 كلم ما يشكل انتهاكا للمعاهدة.

ووقعت "معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى" في 1987 بين الرئيس الأميركي في حينه رونالد ريغان ورئيس الاتحاد السوفياتي يومذاك ميخائيل غورباتشيف.