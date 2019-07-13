استطلاع يكشف معايير المواطنة في أميركا

في استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، قال حوالي ثلاثة أرباع الأميركيين (74٪) إن التصويت في الانتخابات كان مهمًا جدًا بالنسبة إليهم وكان محددا قويا لمقدار حب المرء لوطنه.

وحوالي سبعة من كل عشرة قالوا الشيء نفسه عن دفع الضرائب (71 ٪) فيما جاء احترام القانون في المركز الثالث بـ (69 ٪).

كما وضع المستجوبون عامل الاستجابة لنداء الوطن كمعيار مهم يثبت المواطنة مثل الخدمة في هيئة محلفين إذا تم استدعاؤك، وشكل هذا المعيار ما نسبته (61٪).

يليه مباشرة عامل احترام آراء الآخرين الذين يختلفون معك، بالنسبة نفسها، مع فارق طفيف (61٪) والمشاركة في تعداد الولايات المتحدة كل عقد (60 ٪).

فيما يلي معايير المواطنة بحسب ما أفرزه الاستطلاع: