أميركا: حان الوقت لحكومة جديدة في فنزويلا

زادت الولايات المتحدة من انتقاداتها لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو السبت عبر دعوة صريحة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية في بيان دعمها لرئيس مجلس الشيوخ الفنزويلي المعارض خوان غويدو الذي أعلن الجمعة لتولي أعباء الرئاسة مؤقتا كبديل لمادورو.

ويعد بيان الخارجية الأميركية الأحدث في وابل من هجمات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على مادورو الذي اعتبرت واشنطن توليه ولاية رئاسية جديدة الخميس غير شرعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو "إن شعب فنزويلا يستحق العيش بحرية في مجتمع ديمقراطي تحكمه سيادة القانون. لقد حان الوقت للبدء في الانتقال إلى حكومة جديدة. نحن ندعم دعوة الجمعية الوطنية لجميع الفنزويليين للعمل سويا، لاستعادة الحكومة الدستورية وبناء مستقبل أفضل بصورة سلمية".

وأضاف في البيان الذي صدر في أبوظبي التي يزورها وزير الخارجية مايك بومبيو ضمن جولة في تسع دول شرق أوسطية، "ستواصل حكومة الولايات المتحدة استخدام كامل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي للضغط من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا".

وأجرى بومبيو محادثات مع غويدو في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد وقت قصير من انتخابه لرئاسة الجمعية الوطنية.

وأبدى غويدو البالغ من العمر 35 عاما، خلال حديثه إلى حشد من الأفراد الذين حاصروا شارعا مزدحما في كراكاس بعد يوم من تنصيب مادورو، استعداده لتولي الرئاسة مؤقتا. لكنه قال إنه سيحتاج إلى دعم الجمهور والقوات المسلحة والمجتمع الدولي قبل أن يحاول تشكيل حكومة انتقالية لإجراء انتخابات جديدة لخلافة مادورو.