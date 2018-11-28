دواء أميركي جديد لعلاج السرطان

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية (FDA) على عقار جديد لعلاج مرضى السرطان من الكبار والأطفال يعتمد على الطفرات الوراثية وليس على نوع المرض.

والدواء المسمى فيتراكفي Vitrakvi واسمه العلمي LAROTRECTINIB تمت الموافقة عليه لعلاج السرطانات التي تنشأ في أي مكان في الجسم.

وقالت شبكة "أن بي سي" إن "فيتراكفي" هو أول عقار مصمم منذ البداية لمحاربة الطفرة الجينية للمرض بغض النظر عن نوع السرطان.

وأكد مفوض FDA الدكتور سكوت غوتليب في بيان أن الموافقة خطوة مهمة في سبيل علاج السرطان على "أساس جينات الورم أيا كان موقع منشئه في الجسم".

وأكد أن ذلك سيساعد في حصول المرضى على "العلاج المناسب في الوقت المناسب".

وقال إن الدواء يعالج أشخاصا يعانون من أورام مختلفة ولكن لديهم طفرة وراثية مشتركة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن متاحا قبل عقد من الزمن لأن المعرفة بشأن الطفرات الوراثية كانت حينها أقل مما هي عليه الآن.