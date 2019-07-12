أميركا تغرم فيسبوك 5 مليارات دولار

غرمت المفوضية الفيدرالية الأميركية للتجارة شركة فيسبوك خمسة مليارات دولار بسبب انتهاك الخصوصية، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة على القرار الجمعة.

وحققت المفوضية في ادعاءات الاستخدام غير المناسب ومشاركة معلومات 87 مليون مستخدم مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية وتجميع البيانات "كامبريدج أناليتيكا".

وارتفعت أسهم فيسبوك بعد نشر الخبر في صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق الجمعة، حيث أغلق المؤشر على زيادة بنسبة 1.8%، حيث كانت فيسبوك قد أعلنت في وقت سابق هذا العام عن تخصيص ثلاثة مليارات دولار لدفعها كغرامة في حين قالت إنها تتوقع العقوبة أن تكون غرامة ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

ورفضت المفوضية الفيدرالية الأميركية التعقيب.

ومن المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية أخرى حول كيفية تعامل فيسبوك مع خصوصية المستخدمين.

ولا تزال قرار التسوية يحتاج إلى تصديق وزارة العدل، "وقد يكون الإعلان النهائي مطلع الأسبوع المقبل"، بحسب المصدر.