أميركا تعلق استخدام بوينغ ماكس

علق عدد كبير من الدول استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس فيما حظرت دول أخرى طيران بوينغ 737 ماكس ضمن مجالها الجوي، كان آخرها الولايات المتحدة حيث مقر الشركة المصنعة لهذه الطائرة.

ورغم أن طائرة بوينغ 737 ماكس شكلت علامة فارقة للشركة بأنها كانت الأكثر مبيعا لديها، إلا أن هذا الأمر لم يشفع لها بعد تحطم طائرتين في ستة أشهر، وكان آخرها طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا الأحد، بعد أشهر على حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة "لايون إير" في أندونيسيا.

وتاليا الدول التي علقت وحظرت طائرات بوينغ ماكس 737.

الولايات المتحدة:

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء منع كل رحلات طائرات 737 (ماكس 8) و(ماكس 9)، مضيفا "نحن نولي سلامة الأميركيين وكل الركاب أولوية مطلقة".

أوروبا:

قررت الوكالة الأوروبية للأمن الجوي الثلاثاء إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام طائرات بوينغ 737 ماكس 8.

ويشمل القرار الرحلات المتوجهة إلى الاتحاد أو المنطلقة منه أو بين دوله.

والثلاثاء كذلك، حظرت ألمانيا طائرات 737 ماكس 8و9، وحظرت بولندا من جهتها ماكس 737 8، فيما حظرت فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا والنمسا وإيرلندا وبريطانيا من مجالها الجوي كلّ طائرات 737 ماكس، ثم انضمت إليها تركيا.

الصين:

علقت الصين كل رحلات بوينغ 737 ماكس 8 إلى حين تأكيد السلطات الأميركية بأن "إجراءات اتخذت لضمان سلامة الرحلات بفعالية".

وكانت عشرات شركات الطيران الصينية تسلمت 76 طائرة بوينغ من عائلة 737 ماكس.

إندونيسيا:

علقت إندونيسيا الاثنين العمل بـ 11 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، علما بأن طائرة بوينغ 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الإندونيسية لايون اير تحطمت في 29 تشرين الأول/أكتوبر وعلى متنها 189 شخصاً.

وأعلنت لايون اير الثلاثاء إرجاءها تسلم 4 طائرات بوينغ 737 ماكس.

الهند:

أعلنت الهند منع أسطولها الكامل من بوينغ 737 ماكس من التحليق.

وبحسب وزارة الطيران المدني، "فهذه الطائرات لن تحلق إلى حين إجراء التعديلات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامتها".

​دول أخرى:

منعت مصر، وتركيا، وفيتنام، ولبنان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ماكس 737 من التحليق في مجالها الجوي.

وحظرت ماليزيا فقط بي-737 ماكس 8، وشملت صربيا في قرارها بي-737 ماكس 8و9.

وأعلنت كندا الأربعاء حظراً "فوريا" و"حتى إشعار آخر" لتحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 8 في أجوائها.

وعلقت سلطنة عُمان العمل بخمس طائرات بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية "عمان اير".

وطلبت كوريا الجنوبية تجميد طائرتين تابعتين لشركة "إيستار جيت" المحلية المنخفضة التكلفة بانتظار نتائج التحقيقات.

وجمدت منغوليا طائرتها الوحيدة من طراز 737 ماكس 8 التابعة لشركة الخطوط الجوية المنغولية الوطنية.

الشركات التي علقت العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس:

الخطوط الإثيوبية: بعد الكارثة، علقت الخطوط الإثيوبية العمل بطائراتها الأربع من طراز بوينغ 737 ماكس.

تويفلي (ألمانيا وبريطانيا، 15 طائرة)

فلاي دبي (الإمارات العربية المتحدة، 13 طائرة)

غول (البرازيل، 7 طائرات)

ايرومكسيكو (المكسيك، 6 طائرات)

إل أو تي (بولندا، 5 طائرات)

ايروليناس أرجنتيناس (الأرجنتين، 5 طائرات)

ايسلند اير (ايسلندا، 3 طائرات)

كوماير (جنوب إفريقيا، طائرة)

كايمان ايروايز (جزر الكيمان، طائرتان)

الخطوط النرويجية "اير شاتل" (18 طائرة)

الخطوط التركية "تركش إيرلاين" (12 طائرة)