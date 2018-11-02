أميركا تعفي العراق من بعض العقوبات على إيران

قال ثلاثة مسؤولين عراقيين الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت العراق أنها ستسمح له بمواصلة استيراد إمدادات حيوية من الغاز والطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وإعفاء العراق مشروط بألا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار، حسبما قال المسؤولون ومن بينهم عضو في لجنة وزارية عراقية تشرف على أنشطة الطاقة.

ويبدأ سريان العقوبات الأميركية في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال مسؤول في اللجنة الوزارية إن وزارة المالية العراقية أنشأت حسابا لدى بنك مملوك للدولة ستودع بغداد فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات، بالدينار العراقي.

وفي آب/ أغسطس قال مسؤولون في البنك المركزي العراقي إن اقتصاد البلاد مرتبط بشكل وثيق بإيران، ما سيجعل بغداد تطلب إذنا لتجاهل بعض العقوبات الأميركية.

ويستورد العراق إمدادات حيوية من جارته، بما فيها الغاز الذي يستخدمه في محطات لتوليد الكهرباء.