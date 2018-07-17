شكوى أميركية أمام منظمة التجارة العالمية

أعلنت واشنطن الاثنين أنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية في حق كل من كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب إجراءات اتخذتها هذه الأطراف ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الألمنيوم والصلب.

وقال الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتزر في بيان إن "الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس ترامب على الصلب والألومنيوم في وقت سابق من هذا العام مبررة بحسب الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين".

وأضاف "الإجراءات التي اتخذها ترامب قانونية بالكامل ومبررة تماما سواء بالنسبة إلى القانون الأميركي أم إلى قواعد التجارة الدولية".

في المقابل، فإن الإجراءات الضريبية الانتقامية التي اتخذها الشركاء التجاريون للولايات المتحدة ليس لها، في نظر المسؤول الأميركي، أيّ أساس في قواعد التجارة العالمية.

وقال "هذه الرسوم الجمركية يبدو أنها تتعارض مع الالتزامات التي قطعها أعضاء منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية".

وكانت واشنطن فرضت في مطلع آذار/مارس رسوما جمركيا بنسبة 25% على وارداتها من الصلب و10% على تلك من الألمنيوم.

وردّت بكين في نيسان/أبريل بفرض رسوم تراوحت بين 15 و25% على بضائع أميركية.

أما الاتحاد الأوروبي فردّ من جهته بفرض رسوم تراوح بين 10 و25% على واردات أميركية بقيمة 3,2 مليار دولار سنويا، وذلك اعتبارا من 22 حزيران/يونيو.

من ناحيتها، فرضت تركيا اعتبارا من 21 حزيران/يونيو رسوما جمركية تراوح نسبتها بين 4 و70% على واردات أميركية قيمتها 1,8 مليار دولار سنويا.

وبالنسبة إلى كندا والمكسيك اللتين ترتبطان مع الولايات المتحدة بمعاهدة نافتا (التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية)، فقد فرضت الأولى رسوما تراوح بين 10 و25% على 12,7 مليار دولار من الواردات الأميركية سنويا، بينما فرضت الثانية رسوما تراوحت بين 7 و25% على 3,6 مليار دولار من الواردات الأميركية سنويا.