الاختناقات المرورية تكلف أميركا المليارات

87 مليار دولار خسرتها الولايات المتحدة نتيجة الاختناقات المرورية التي شهدتها خلال عام 2018، وفقا لأحدث تقرير نشرته شركة "إنريكس" المتخصصة.

في كل عام تصدر الشركة البحثية نتائج حركة المرور العالمية استنادا إلى ملايين البيانات المتعلقة بحركة السيارات وإدارات النقل وتقارير تحديد المواقع وعدد من المصادر الأخرى.

يشير التقرير إلى أن الوقت الذي قضاه السائقون في الولايات المتحدة خلف المقود وهم جالسون في الازدحامات المرورية بلغ 1348 ساعة سنويا لكل سائق.

احتلت مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس المركز الأول في الولايات المتحدة بخسائر بلغت أربعة مليارات دولار وعدد ساعات وصل لنحو 164 لكل سائق ومتوسط كلفة بلغ 2291 دولارا للسائق الواحد.

العاصمة واشنطن احتلت المرتبة الثانية بمعدل ساعات بلغ 155 ساعة للسائق الواحد، تلتها شيكاغو بـ138 ساعة، وصنفهما تقرير "إنريكس" على أنهما أكثر ازدحاما بقليل من مدينتي نيويورك ولوس أنجليس.

مدن الولايات المتحدة ليست الأسوأ في العالم عندما يتعلق الأمر بالاختناقات المرورية يقول التقرير.

فقد احتلت العاصمة الروسية المرتبة الأولى بمعدل بلغ 210 ساعة للسائق الواحد، تلتها كل من إسطنبول التركية وبوغوتا الكولومبية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، وساو باولو البرازيلية.