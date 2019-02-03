أميركا تحذر رعاياها من 8 دول عربية

حذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين من السفر إلى 28 دولة حول العالم حفاظا على سلامتهم.

وأبرز الدول التي شملها التحذير، الموقع الإلكتروني للخارجية: فنزويلا، أفغانستان، بوركينا فاسو، بورندي، تشاد، الكونغو، السلفادور، إيران وغيرها، فضلا عن ثماني دول عربية تنتشر في معظمها الجماعات المسلحة والإرهاب والحروب الأهلية والأمراض.

تحذير بعدم السفر لـ 5 دول عربية ودعوة لإعادة النظر في السفر لـ 3 أخرى.

العراق: تحذير من الدرجة الرابعة (بعدم السفر)

ويمكن سبب التحذير في مخاطر الإرهاب والجماعات المسلحة التي يستهدف بعضها المواطنين الأميركيين.

​لبنان: تحذير من الدرجة الثالثة (بإعادة النظر بالسفر)

ترى الخارجية أن لبنان لا يزال تعج بالمخاطر بعد حرب أهلية ضارية، إذ لا يزال خطر الإرهاب وانتشار الجماعات المسلحة والخطف خطرا على الأميركين هناك.

ليبيا: تحذير من الدرجة الرابعة (بعدم السفر)

تحذر الخارجية الأميركيين من الذهاب إلى ليبيا التي تعج بالجماعات المتطرفة والمسلحة التي يستهدف بعضها حملة الجنسية الأميركية.

موريتانيا: تحذير من الدرجة الثالثة (بإعادة النظر بالسفر)

تدعو الخارجية الأميركية مواطنيها إلى إعادة النظر في ما يتعلق بالسفر إلى موريتانيا حيث لا تزال تنتشر الجماعات الإرهابية.

التحذير يشير إلى حالات الخطف وأعمال العنف هناك. ورغم وجود سفارة أميركية في العاصمة نواكشوط، يحظر على الدبلوماسيين مغادرة العاصمة.

الصومال: تحذير من الدرجة الرابعة (بعدم السفر)

يشهد عديد من المناطق في الصومال هجمات إرهابية وتفجيرات تطال المدنيين في العاصمة مقديشو، ناهيك عن حالات الخطف والقتل، حسب الخارجية الأميركية.

​السودان: تحذير من الدرجة الثالثة (بإعادة النظر بالسفر)

تدعو الخارجية الأميركية مواطنيها إلى إعادة النظر في قرار السفر إلى السودان، إذ لا تزال تنتشر في بعض مناطقه أعمال الإرهاب والنزاعات خاصة في العاصمة الخرطوم وفي منطقة دارفور.

سوريا: تحذير من الدرجة الرابعة (بعدم السفر)

تنصح الخارجية الأميركيين إلى عدم السفر لسوريا، حيث لا يوجد مكان ليس فيه عنف أو خطف أو حتى استخدام الأسلحة الكيمائية. ومنذ بدء الحرب هناك قتل أكثر من 400 ألف شخص، وأوقفت السفارة الأميركية عملها في سوريا منذ 2012.

اليمن: تحذير من الدرجة الرابعة (تحذير بعدم السفر)

تدعو أميركا مواطنيها لعدم السفر إلى اليمن خاصة في ظل حربين أهلية ودولية تدور رحاهما هناك، كما ينتشر عديد من الأمراض مثل الكوليرا، ويعاني الملايين من عدم توفر العلاجات.

وتأتي التحذيرات التي أطلقتها الخارجية الأميركية في أربعة مستويات:

1- احتياطات عادية خلال السفر: يمكنك السفر ولكن عليك أن تبقى حذرا بشكل اعتيادي.

2- التنبه والحذر خلال السفر: عليك أخذ احتياطات سلامة إضافية خلال السفر.

3- إعادة النظر بالسفر: عليك تجنب السفر للدول المعنية، إذ يوجد فيها مخاطر يمكن أن تتغير للأسوأ في أي وقت.

4- تحذير بعدم السفر: عليك عدم السفر إلى الدولة المعنية ضمن هذا التصنيف إذ يمكن أن تواجه تحديات حقيقة تتعلق بسلامتك وأمنك خلال وجودك فيها.

وتعتمد تحذيرات الخارجية على ثمانية عوامل لكل دولة: انتشار الجريمة، انتشار الإرهاب، الاضطرابات الداخلية، مخاطر صحية، كوارث طبيعية، مناسبات عامة يمكن أن تشكل خطرا على الرعايا الأميركان، مؤشرات أخرى لا يتم الإفصاح عنها.