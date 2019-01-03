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أميركا تحذر إيران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إن الولايات المتحدة تحذر إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وأوضح الوزير أن مثل هذه العمليات ستساعد إيران على تطوير قدراتها الصاروخية عن طريق استخدام تكنولوجيا مشابهة للمستخدمة في إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف بومبيو في بيان: "لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وتابع: "ننصح النظام (الإيراني) بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

وأكد بومبيو على أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤيد موقف الولايات المتحدة من أن عمليات الإطلاق المزمعة تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

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