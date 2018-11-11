أميركا تتذكر تضحيات محاربيها

تحيي الولايات المتحدة الأحد يوم المحاربين القدامى (Veterans Day)، وهو عيد وطني يتم الاحتفاء فيه بالتضحيات التي قدمها أفراد القوات المسلحة خدمة لبلادهم ودفاعا عنها في الحروب التي شاركوا فيها في شتى أرجاء العالم.

وبهذه المناسبة التي توافق أيضا مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، كتب الرئيس ترامب في تغريدة: "نكرم الأبطال الشجعان الذين قاتلوا من أجل أميركا في "الحرب العظمى"، وكل محارب قديم ارتدى الزي العسكري وحافظ على أمتنا آمنة وقوية وحرة":

وغرد نائب الرئيس مايك بنس قائلا: "لا تزال الولايات المتحدة أرض الحرية لأننا ما زلنا موطن الشجعان. إن الرجال والنساء الذين خدموا في قواتنا المسلحة هم أولئك الشجعان، ويجب علينا جميعا اليوم أن نقوم بدورنا في تكريم خدمتهم وتقدير تضحياتهم":

وفي هذا اليوم، تنظم مراسم عند قبر الجندي المجهول في مقبرة آرلينغتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن، فيما تشهد أنحاء البلاد احتفالات واستعراضات تكريما للجنود، وإحياء لذكرى من فقدوا حياتهم في سبيل وطنهم.

وبمناسبة يوم المحاربين القدامى، تعلن المحلات التجارية على اختلاف أنواعها، تخفيضات مغرية فيما تقدم كثير من المطاعم وجبات مجانية لأفراد القوات المسلحة.

تاريخ الاحتفال

كان يطلق على هذه المناسبة الوطنية (Armistice Day)، أي "يوم الهدنة"، احتفالا بتوقيع الهدنة لإنهاء الحرب العالمية الأولى في الساعة الـ11 من اليوم الـ11 في الشهر الـ11 من عام 1918.

ويعود أول احتفال بـ"يوم الهدنة" في الولايات المتحدة إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1919، حين توقف العمل في مختلف أرجاء البلاد دقيقتين عند الساعة الـ11 صباحا، فيما نظمت الاستعراضات والتجمعات الشعبية في الشوارع احتفالا بالمناسبة.

وبعد ذلك، أصبحت المناسبة تكرم أيضا الجندي الأميركي المجهول، وهو تقليد لا يزال معتمدا حتى اليوم.

وفي عام 1954، أقر الرئيس دوايت آيزنهاور قانونا اعتمد اسم "يوم المحاربين القدامى" بدلا من "يوم الهدنة" نزولا عند رغبة شعبية في تكريم جميع أفراد القوات المسلحة، وليس فقط أولئك الذين خدموا خلال الحرب العالمية الأولى.

وتم تغيير موعد الاحتفال به عام 1971 إلى الاثنين الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر لإعطاء الموظفين الحكوميين فرصة الحصول على عطلة ثلاثة أيام، لكن في عام 1978 عاد الاحتفال به مرة أخرى في يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن الأميركيين يحيون في رابع يوم اثنين من شهر أيار/مايو كل عام "يوم الذكرى"، وهي مناسبة مخصصة لتكريم أولئك الذين ماتوا في الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، لكن يوم "المحاربين القدامى" يكرم أعضاء القوات المسلحة جميعهم، الأحياء منهم والأموات.