أميركا تبني حاسوبا خارقا بنصف مليار دولار

تعكف وزارة الطاقة الأميركية بالشراكة مع شركة إنتل على بناء حاسوب خارق بتكلفة 500 مليون دولار، سيكون جاهزا في 2021.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن نظام الحاسوب المزمع بناؤه طوره مختبر أرغون الوطني.

ويستطيع الحاسوب معالجة البيانات وفق نظام "أرورا / إكسافلوب" بسرعة إكساسكيل ويمكنه حل كوينتيليون عملية في الثانية، والكوينتيليون يعادل الرقم واحد وعلى يمينه 18 صفرا.

ويتيح الحاسوب الجديد معالجة البيانات أكانت تعتمد العمليات الاعتيادية أم الذكاء الاصطناعي بسرعة تحاكي سرعة العمليات التي تتم في دماغ الإنسان.

ويتيح هذا الحاسوب الفرصة للعلماء لاستخدامه في مجالات الأبحاث المتقدمة التي تعتمد على المحاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي خاصة في مجالات الطب والتغير المناخي ودراسة العقل البشري وأصل المادة، بما يقدم فهما أفضل عن نشأة الكون.