أميركا وإسرائيل تخرجان رسميا من اليونسكو

انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بعد أن اتهمتا المنظمة بتعزيز الانحياز ضد إسرائيل.

ودخل الانسحاب حيز التنفيذ الثلاثاء مع بداية العام الجديد، بعدما أعلنت إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي قرارهما مغادرة المنظمة الأممية في عام 2017.

وكانت الولايات المتحدة التي شاركت في تأسيس اليونسكو بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام، قد علقت تمويلها للمنظمة بعد أن اعترفت الأخيرة بفلسطين كعضو في 2011.

وطالبت الولايات المتحدة بإجراء "إصلاح جوهري" في الوكالة التي تشتهر ببرنامجها للتراث العالمي لحماية المواقع والتقاليد الثقافية.