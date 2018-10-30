أميرة يابانية تتخلي عن لقبها الإمبراطوري

قررت الأميرة اليابانية أياكو التخلي عن لقبها الإمبراطوري بالزواج من فرد من عامة الشعب، في مراسم تقليدية بطوكيو.

وأصبحت أياكو بذلك أحدث نساء الأسرة الإمبراطورية اللائي تخلين عن لقبهن، وفقا لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء.

وأياكو، البالغة من العمر 28 عاما، هي الابنة الثالثة للأمير الراحل تاكامادو ابن عم الامبراطور أكيهيتو، أما زوجها كي موريا (32 عاما) فيعمل موظفا بشركة نيبون يوسين للشحن.

وارتدت الأميرة كيمونو متعدد الطبقات وصففت شعرها بالطريقة التقليدية للطبقة الإمبراطورية في حين ارتدي موريا سترة توكسيدو سوداء مع بنطال رمادي في المراسم التي أجريت بالضريح المخصص لروح جدها الأكبر الإمبراطور ميجي.

وقالت الأميرة في مؤتمر صحفي بعد حفل الزفاف "تغمرني السعادة بالزواج وبأن يزورنا هذا العدد الكبير من الناس في ضريح ميجي للتهنئة".

وأصبح من حق أفراد العائلة الإمبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ ثلاثة أجيال على الأقل.

وكان الإمبراطور أكيهيتو أول ولي عهد يتزوج من عامة الشعب.