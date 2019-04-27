أموال أميركية لترميم قبر أثري في الموصل

قالت الولايات المتحدة إنها ستساهم بنحو 500 ألف دولار للمساعدة في ترميم قبر النبي ناحوم في بلدة القوش شمال الموصل العراقية.

وأعلنت القنصلية الأميركية العامة في أربيل أن "القائم بالأعمال جوي هود والقنصل العام ستيف فاغن زارا ضريح ناحوم، وهو موقع غني بالأهمية الثقافية ليهود المنطقة وكذلك للمسيحيين والمسلمين".

وأكد هود أن هذه الأموال ستساهم في الحفاظ على الموقع التاريخي وإنعاش الاقتصاد المحلي وجلب السياح إلى المنطقة.

وتقع مدينة القوش على بعد 30 كيلومترا شمال الموصل، وتمت حماية موقع مقبرة النبي ناحوم من قبل قوات البيشمركة إبان سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق في 2014.

وأقدم عناصر التنظيم، الذين كانوا يبعدون عن المرقد نحو 10 كيلومترات فقط، عددا كبيرا من المواقع الأثرية والدينية في سوريا والعراق.