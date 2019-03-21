أميركا.. دواء جديد لعلاج اكتئاب الولادة

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الأربعاء، لأول مرة على طرح أول علاج مخصص لمعالجة اكتئاب ما بعد الولادة في الأسواق.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة من بين أكثر الاضطرابات انتشارا بين الأمهات الجدد، وهو عرض نفسي لم يكن يؤخذ على محمل الجد طوال سنين.

العقار الجديد الذي يحمل اسم "زولريسو" عبارة عن محلول يتم حقنه في الوريد على مدار 60 ساعة متواصلة (يومان ونصف).

وبحسب "سي أن أن" فإن التجارب الأولية أظهرت فعالية العقار خلال 24 ساعة من تناوله.

وبحسب المصدر ذاته فإن السعر الأولي لعقار Zulresso في الولايات المتحدة هو 7450 دولارًا لكل قارورة، مما يؤدي إلى متوسط تكلفة تتراوح ما بين عشرين إلى 35 ألف دولار، دون احتساب تكلفة البقاء بالمستشفى أو المنشأة الطبية التي تتولى عملية الحقن والإجراءات المرتبطة بها

بيان هيئة الغذاء والدواء الأميركية ذكر أن الموافقة على العقار مشروطة بعدة إجراءات، أولها "ضرورة اتباع المريضات لبرنامج توعوي عن الأعراض الجانبية للعقار قبل عملية الحقن، التي تتم تحت مراقبة طبية دقيقة".

ذات الهيئة قالت بأن الأعراض الجانبية للعقار قد تشمل "الشعور بالدوار، والنعاس، والتخدير، وربما الإغماء المفاجئ".

الدراسات التجريبية للعقار أثبتت أنه لا يسبب أي أعراض جانبية على المدى البعيد.

يشار إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة يصيب واحدة من بين كل سبع أمهات جديدات، ويستمر لمدة حوالي ستة أشهر عند 25 إلى 50 في المئة من المريضات.

تبدأ أعراضه في الظهور خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، وهو حالة من الإحباط والفتور والرغبة في البكاء التي تصيب الأم خلال أول أسبوعين بعد الولادة.

وخلال هذه الفترة، تميل الأم إلى العزلة، وتجنب أي تعامل أو احتكاك بالآخرين بسبب الحزن والإحباط، وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجي، والشعور الدائم بالإرهاق وعدم القدرة على إنجاز أي شيء.