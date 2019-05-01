أمنستي تدعو الحوثيين للإفراج عن صحفيين

دعت منظمة العفو الدولية المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الإفراج عن 10 صحفيين محتجزين منذ ما يقرب من أربع سنوات بتهم تجسس "ملفقة".



وقالت المنظمة الحقوقية الأربعاء إن هؤلاء الرجال يعاقبون "بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".



وأضافت أن تسعة صحفيين اعتقلوا في حزيران/يونيو 2015 في مداهمة لفندق في العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون، واعتقل العاشر من منزله بصنعاء في آب/أغسطس الماضي.



وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية إن "من المشين تماماًأن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم."



وحثت المتمردين على إطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم.



وقد استولى الحوثيون على صنعاء في 2014، ودخل تحالف بقيادة السعودية الحرب إلى جانب الحكومة في العام التالي.

