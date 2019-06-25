أمم إفريقيا: ثنائية للكاميرون ضد غينيا بيساو

صمدت منتخب غينيا بيساو شوطا ونصف الشوط أمام نظيره الكاميروني قبل أن يسقط بهدفين نظيفين أمام حامل اللقب، الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا 2019 في كرة القدم، في مدينة الإسماعيلية المصرية.

في المقابل، كادت غينيا بيساو، المصنفة 118 عالميا مقابل 51 للكاميرون والمشاركة للمرة الثانية في تاريخها بعد 2017، أن تهز شباك الحارس أندريه أونانا الذي خاض 55 مباراة مع أياكس أمستردام الهولندي في الموسم المنصرم.

في الشوط الثاني، حلت الكاميرون عقدتها وسجل لها يايا بنانا برأسية من ركنية، ثم ستيفان باهوكن إثر خطأ دفاعي بعد ثوان من دخوله بديلا، لتحقق "الأسود غير المروضة" بقيادة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف فوزا مستحقا.

وقال موتينغ بعد المباراة "أعتقد أن الشوط الأول لم يكن سهلا والمباراة الأولى لا تكون سهلة في العادة. لا بد من تحقيق الانسيابية في الدقائق الاولى، ولم يحالفنا الحظ. يكفي أننا صنعنا الفرص وحققنا النقاط الثلاث".