أمم إفريقيا: نيجيريا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

باتت نيجيريا أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم، والمقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وفازت نيجيريا على غينيا 1-صفر الأربعاء على ملعب الإسكندرية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل المدافع كينيث أوميروو، لاعب شارلوروا البلجيكي، الهدف الوحيد في الدقيقة 73، ليمنح منتخب بلاده الفوز الثاني بعد الأول على بوروندي بالنتيجة ذاتها.

وتلتقي الخميس في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر المتعادلة افتتاحا مع غينيا 2-2.

وتتصدر نيجيريا بطلة 1980 و1994 و2013، الترتيب برصيد 6 نقاط فضمنت بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر بنقطة واحدة.

يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل الى ثمن النهائي، بالإضافة الى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.