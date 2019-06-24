أمم إفريقيا: تونس تتعادل مع أنغولا

سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل مع نظيره الأنغولي 1-1 الاثنين ضمن منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، ليصبح أول منتخب بين المرشحين يتعادل في مباراته الأولى.

في المقابل، وجه المنتخب المالي في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، تحذيرا شديدا إلى منافسه المقبل المنتخب التونسي، بفوز صريح على موريتانيا المشاركة للمرة الأولى بنتيجة 4-1.

وفي المجموعة الرابعة، فازت ساحل العاج على جنوب إفريقيا 1-صفر، لتتساوى مع المغرب الذي حقق النتيجة ذاتها على ناميبيا الأحد.

وعلى ملعب السويس، عكر المنتخب الأنغولي عودة يوسف المساكني إلى صفوف نسور قرطاج بعد غيابه الطويل بسبب إصابة في الركبة، بانتزاع التعادل في الشوط الثاني بعدما منح قائد المنتخب التونسي فريقه التقدم في الشوط الأول بركلة جزاء.

وتقدمت تونس بركلة المساكني، وعادلت أنغولا عبر دجالما إثر خطأ في إيقاف الكرة من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وما يزيد من تعقيد نتيجة تونس، هو أن منافسها في الجولة الثانية المنتخب المالي في 28 يونيو، قدم أقوى أداء تهديفي حتى الآن في البطولة، وفاز بفارق ثلاثة أهداف على منافسه الموريتاني.

وحقق منتخب ساحل العاج بداية إيجابية بفوزه على جنوب إفريقيا على ملعب السلام في القاهرة، ضمن "مجموعة الموت" الرابعة.

وأتى الفوز العاجي بفضل هدف لاعب أستون فيلا الإنكليزي جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، ليمنح بلاده صدارة مشتركة مع المغرب.