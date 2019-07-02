أمم أفريقيا: غانا وبنين تلحقان بركب المتأهلين

لحق المنتخبان الغاني والبنيني بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تجري منافساتها في مصر.

وفازت غانا على غينيا بيساو 2-صفر، وتعادلت بنين مع الكاميرون صفر-صفر في الإسماعيلية الثلاثاء في السويس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الأول.

ويدين المنتخب الغاني، حامل اللقب 4 مرات آخرها عام 1982 في ليبيا، بفوزه إلى مدافع رينس الفرنسي عبد الرحمن بابا الذي صنع هدفي الفوز لمهاجم كريستال بالاس الإنكليزي جوردان أيوو ولاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني توماس بارتي في الدقيقتين 46 و72.

وهو الفوز الأول لغانا في دور المجموعات بعد تعادلين متتاليين، فأنهت الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف أمام الكاميرون التي كانت ضامنة تأهلها، ونقطتين أمام بنين التي حجزت بطاقتها بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث إلى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبتأهل غانا وبنين، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي إلى 14 منتخبا بعد مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومدغشقر ونيجيريا وغينيا والجزائر والسنغال والمغرب وساحل العاج ومالي والكاميرون.

وتبقى بطاقتان ستعرف هوية صاحبيهما بعد مباراتي الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة اللتين تقامان لاحقا حيث تلعب موريتانيا مع تونس، ومالي مع أنغولا.