جنوب أفريقيا تذل الفراعنة في القاهرة

تأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية بعد فوز صعب على مضيف البطولة وصاحب الأرض والجمهور بهدف نظيف في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر المباراة.

ورغم أن مصر كانت قد تصدرت المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط ومن دون أن تهتز شباكها بأي هدف، فإن صاحب المركز الثالث في مجموعته جنوب أفريقيا كان له الأفضلية على صاحب الأرض والجمهور.

وملأ المشجعون المصريون مدرجات ستاد القاهرة الدولي، أكبر الملاعب الست المضيفة للبطولة، بأعداد ناهزت 75 ألف شخص (سعة الملعب).

وسيلتقي منتخب جنوب أفريقيا في ربع النهائي المنتخب النيجيري المتوج باللقب ثلاث مرات والذي أطاح في وقت سابق السبت بمنتخب الكاميرون حامل لقب نسخة 2017.