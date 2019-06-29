كأس الأمم: جنوب إفريقيا تحيي آمالها

أحيت جنوب إفريقيا آمالها بالتأهل بفوزها الأول في كأس الأمم الإفريقية 2019 في كرة القدم في مصر عندما تغلبت على ناميبيا 1-صفر الجمعة على استاد السلام في القاهرة في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل بونغاني زونغو الهدف الوحيد في الدقيقة 68.

وكانت جنوب إفريقيا بدأت البطولة بالخسارة صفر-1 أمام كوت ديفوار التي خسرت بالنتيجة ذاتها في افتتاح الجولة اليوم على الملعب ذاته أمام المغرب الذي ضمن تأهله إلى ثمن النهائي.

وتقاسمت جنوب إفريقيا وكوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط لكل منهما، خلف المغرب، فيما تحتل ناميبيا المركز الأخير من دون نقاط بعد تلقيها الخسارة الثانية عقب الاولى أمام المغرب بالنتيجة ذاتها.

وتختتم منافسات المجموعة الاثنين المقبل حيث تلعب جنوب إفريقيا مع المغرب، وناميبيا مع ساحل العاج.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي إلى جانب أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست للبطولة.