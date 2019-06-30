أمم أفريقيا: ثنائية لمدغشقر أمام نيجيريا

حققت مدغشقر في مشاركتها الأولى على الإطلاق، أكبر مفاجآت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر، بفوزها على نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات، بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ورافقتها إلى ثمن النهائي.

من جهتها، تغلبت غينيا على بوروندي 2-صفر أيضا ضمن المجموعة ذاتها.

وأنهت مدغشقر المنافسات في المركز الأول برصيد 7 نقاط أمام نيجيريا التي تمتلك 6 نقاط والتي كانت ضامنة تأهلها بعد الجولة الثانية.

والتحقت مدغشقر بركب المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي، وهي مصر (المجموعة الأولى) ونيجيريا (الثانية) والجزائر (الثالثة) والمغرب (الرابعة)، فيما يتوجب على غينيا أن تنتظر حتى نهاية دور المجموعات لتحديد مصيرها.

وتلتقي مدغشقر في ثمن النهائي مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، بينما تلعب نيجيريا مع ثاني المجموعة السادسة.

وسجل أهداف مدغشقر لالينا انجاناهاري وشارل أندريا.