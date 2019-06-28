أمم إفريقيا: أرقام تاريخية لكينيا ومدغشقر

أبقت كينيا ومدغشقر على آمالهما ببلوغ ثمن النهائي، بتحقيق كل منهما فوزا تاريخيا، الأولى على تنزانيا 3-2 ضمن المجموعة الثانية، والثانية على بوروندي بهدف نظيف ضمن الثالثة.

وحقق المنتخب الكيني فوزه الثاني فقط في تاريخ مشاركاته في البطولة، والأول منذ عام 2004 (على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في الدور الأول).

وتبادل المنتخبان السيطرة على المجريات والنتيجة، بدءا بتقدم تنزانيا عبر سايمون مسوفا في الدقيقة السادسة، ليعادل ميكايل أولونغا لكينيا في الدقيقة 39، قبل دقيقة فقط من تقدم تنزانيا مجددا عبر مبوانا ساماتا.

وقلب المنتخب الكيني الأمور في الشوط الثاني، عبر هدفي يوهانا أومولو (62)، قبل أن يحسم أولونغا النتيجة لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 80 بكرة بعيدة المدى لامست القائم الأيسر واستقرت في الشباك.

وانفردت الجزائر بصدارة المجموعة بست نقاط، محققة فوزها الثاني بعد أول على كينيا 2-صفر، بينما تلقت السنغال الخسارة الأولى (فازت على تنزانيا 2-صفر أيضا في الجولة الأولى).​

مدغقشر على أبواب التأهل

وباتت مدغشقر على مشارف ثمن النهائي بفوزها التاريخي على بوروندي في الإسكندرية في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وتدين مدغشقر بفوزها الأول في مشاركتها الأولى للاعب وسط شارلروا البلجيكي ماركو إيلايماهاريترا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76.

وأكدت مدغشقر عرضها الرائع في المباراة الأولى أمام غينيا عندما أرغمت الأخيرة على التعادل 2-2، فرفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نيجيريا التي كانت تغلبت على غينيا 1-صفر الأربعاء في افتتاح الجولة الثانية للمجموعة وباتت أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بتصدرها برصيد 6 نقاط.

وتخوض مدغشقر مباراتها الثالثة الأخيرة في المجموعة ضد نيجيريا الأحد، ويكفيها التعادل لمرافقة الأخيرة إلى ثمن النهائي باعتبارها وصيفة للمجموعة، كما أن النقاط الأربع التي تملكها الآن، قد تخول لها التأهل كأحد أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

واستحق المنتخب الملغاشي الفوز لأنه كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، وخلق مهاجموه العديد من الفرص التي تفننوا في إهدارها خاصة شارل أندريا وفانيفا أندرياتسيما، كما أن تألق حارس بوروندي جوناثان ناهيمانا حال دون افتتاح مدغشقر التسجيل في وقت أبكر.

وأتى الهدف من ركلة حرة مباشرة من حافة المنطقة سددها إيلايماهاريترا قوية رائعة بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ناهيمانا (76).