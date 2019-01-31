الإمارات تحتج على أهلية لاعبين قطريين

تقدمت الإمارات باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهلية اثنين من لاعبي منتخب قطر خلال مشاركتهما في كأس آسيا 2019، التي تختتم الجمعة في مباراة نهائية بين اليابان وقطر في أبوظبي.

وذكر متحدث باسم الاتحاد القاري لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس أن "الاتحاد الآسيوي سيراجع هذا الأمر مع لوائحه".

وعن العقوبات المحتملة بحال ثبوت عدم أهلية اللاعبين، أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن "أي أمر آخر سيكون بمثابة التكهنات وهذا كل ما سنعلق عليه في هذه المرحلة".

وينص قانون الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي على أنه في حال قبول الاعتراض الإماراتي ستكون عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل، خسارة قطر لمباراتها أمام الإمارات وفرض غرامة مالية.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن "اتحاد الكرة أعد ملفا يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين إثنين على الأقل، هما العراقي بسام الراوي والسوداني المعز علي".

وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر "يشكك في نزاهة الاتحاد القطري الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لا سيما اللاعبين الأقل من 23 عاما، للتحايل على قوانين الفيفا المرتبطة بالتجنيس".

وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد اليابان، رفض مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيز التعليق على هذا الموضوع قائلا "نركز فقط على النهائي ولن ننشغل بأمور بعيدة عنه".

وتأهلت قطر إلى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها في نصف النهائي على منتخب البلد المضيف الإمارات بأربعة أهداف نظيفة.