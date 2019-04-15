أمل جديد لضحايا إصابات المخ

في لمحة من الأمل لملايين المرضى، نجح فريق من الأطباء في استعادة وظائف المخ إلى طبيعتها لدى امرأة في منتصف العمر عانت من إصابة في المخ ناجمة عن حادث سيارة قبل 18 عاما.

الإجراء الطبي الذي نفذ السبت تمثل في زرع شريحة كهربية تحفز مناطق رئيسية في المخ، ويقول خبراء إن حالة المرأة كانت تجريبية لكنها تمثل بداية مبشرة.

ويعاني أكثر من ثلاثة ملايين أميركي من إعاقات مرتبطة بإصابات في الدماغ، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ويقول ستيفن فلاناغان رئيس قسم إعادة التأهيل الطبي بجامعة نيويورك إنه لا يمكن التعميم من خلال هذه التجربة، لكن "أعتقد أنها بداية مبشرة للغاية".

والمرأة التي هي في الأربعينيات من العمر، واختارت أن تكون هويتها مجهولة، كانت طالبة عندما تعرضت للحادث الذي تعافت منه لكنها ظلت تعاني من إرهاق مزمن وعدم القدرة على القراءة أو التركيز لفترات طويلة، ما أثر على حياتها الاجتماعية والمهنية.

ويوضح نيكولاس شيف أستاذ علم الأعصاب وأحد أفراد الفريق الذي أجرى التجربة إن حياتها "تغيرت ... أصبحت أقل عرضة للإرهاق وتقرأ الآن الروايات".