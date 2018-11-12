أمراض تستطيع الكلاب كشفها

تتمتع الكلاب بحاسة شم قوية، لذا يتم استخدامها في عدة مجالات من بينها الكشف عن المخدرات وفك ألغاز الجرائم.

مؤخرا، أصبحت الكلاب أيضا تستخدم في الكشف عن بعض الأمراض، حسب عدد من الدراسات والتجارب.

صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى أن باحثين في بريطانيا قدموا أدلة على قدرة الكلاب على كشف الإصابة بمرض الملاريا عن طريق استنشاق الجوارب.

واستطاع كلب من نوع لابرادور معرفة إصابة طفل بالمرض رغم أنه لم تظهر عليه أية أعراض.

ستيفن ليندسي، عالم الحشرات في جامعة دورهام الذي قاد البحث، قال إن العديد من دول العالم أصبحت خالية من الملاريا لكن المشكلة تكمن في كيفية المحافظة على ذلك "لأن البعوض لن يختفي".

وأضاف أن البعض قد يحمل طفيليات المرض دون ظهور أعراض واضحة: "إذا كان لديك واحد من كل 1000 شخص مصاب بطفيل الملاريا، لن يمكنك جمع الدم من 1000 شخص لتحديد الشخص المصاب".

سرطان البروستاتا

الكلاب أيضا قادرة على اكتشاف مرض البروستاتا. في 2015 درب باحثون كلبتين من نوع "جيرمن شيبرد" على كشف مواد كيميائية مرتبطة بمرض سرطان البروستاتا في عينات بول.

الكلبتان قامتا بشم عينات بول لـ900 رجل، 360 منهم مصاب بالمرض، وكانت نسبة النجاح 90 في المئة.

وأقر باحثون في إيطاليا بأنه لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لنتأكد من حقيقة الأمر، لكن النتائج قوبلت بترحيب من جمعيات طبية، من بينها جمعية "أكتيف ديتيكشن دوغز" الطبية في إنكلترا التي قالت مؤسستها كلير غست إن نتائج الدراسة الجديدة "مذهلة".

السكري

تقوم مؤسسة خيرية في إنكلترا تدعى "هيبو هاوندز" بتدريب الكلاب على شم التغييرات التي تطرأ على نفس أصحابها أو عرقهم. وهكذا يمكن للكلاب اكتشاف مستوى الجلوكوز في الدم قبل إجراء اختبار دم.

مرض باركنسون

يدرب الباحثون في جامعة مانشستر الكلاب على كشف مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض.

هذا الأمر مستوحى من قصة امرأة في اسكتلندا تتمتع بحساسية مرتفعة إزاء الروائح. هذه المرأة قالت من قبل إنها لاحظت تغييرات في رائحة زوجها قبل ست سنوات من تشخيص إصابته بالمرض.

يعمل الباحثون في هذه الدراسة على اكتشاف الجزيئات من الرائحة التي تعتبر مرتبطة بالمرض، لتدريب الكلاب عليها.

سرطان الثدي

في مستشفى NHS في باكنغهامشاير بإنكلترا، يتم اختبار مدى قدرة الكلاب على اكتشاف سرطان الثدي بواسطة حاسة الشم.

ويعتقد العلماء أن المواد المتطايرة المنبعثة من الخلايا السرطانية توجد في مرضى السرطان وتصدر رائحة تستطيع الكلاب شمها.

الدكتورة كلير غيست، التي تقود التجربة، قالت إنه قد لا يبدو منطقيا أن يؤدي سرطان الثدي إلى إصدار مواد متطايرة في عينات التنفس، لكن الأمر "يستحق الدراسة". وأضافت أنه إذا نجحت المحاولة، سيصبح ذلك بمثابة "ثورة في طريقة تفكيرنا إزاء سرطان الثدي".

وإذا تمكنت الكلاب من الكشف عن هذا النوع من السرطان، سيساعد ذلك النساء على إجراء المزيد من الفحوصات، لأنه في الوقت الحالي يتم تقييد عدد مرات الفحص خشية التعرض لإشعاعات.