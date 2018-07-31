أمامك 11 ثانية لتشرح للطبيب مشكلتك

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن الأطباء يقاطعون مرضاهم بعد 11 ثانية فقط أثناء شرح مشاكلهم الصحية، وأن ثلثهم فقط يتمكنون من معرفة سبب الزيارة.

وقام الباحثون بتحليل عينات عشوائية لـ 112 مقابلة من بين 700 مقابلة شملتها الدراسة في الفترة بين عامي 2008 و 2015 في ولايتي مينسوتا وويسكونسين وعيادات مايو كلينيك والمراكز الصحية التابعة لها.

وتقول نايكي سينغ أوسبينا معدة الدراسة التي نشرت في جورنال أوف إنترنال ميديسين والأستاذ المساعد في قسم الغدد الصماء بجامعة فلوريدا، إن هذا "أمر يدعو للقلق"، فالتواصل بين الطبيب والمريض أمر مهم جدا.

وأظهرت النتائج أن متوسط مدة الزيارة كان 30 دقيقة، وأن 36 في المئة من الأطباء سألوا المرضى عن سبب زيارتهم.

وقالت الدراسة إن القيود الزمنية والإرهاب وقضايا التأمين الصحي المعقدة قد تكون من الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج، لكنها أضافت أن هذه الأرقام تتعارض مع حق المريض في التعبير عن شكواه.