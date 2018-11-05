أمازون قد تختار مدينتين لمقرها الجديد

قالت وسائل اعلام أميركية الاثنين إن شركة أمازون تفكر في تقسيم مقرها الجديد التي تنوي افتتاحه قريبا بين مدينتين بدلا من مدينة واحدة.

ويأتي هذا التطور بعد أن تحدثت تقارير نهاية الأسبوع الماضي عن أن عملاق التكنولوجيا الأميركي اقترب من اختيار منطقة كريستال سيتي بمقاطعة آرلنغتون بولاية فيرجينيا مقرا رئيسيا ثانيا للشركة.

وكانت شركة أمازون قالت في وقت سابق إنها ستستثمر خمسة مليارات دولار وتوظف 50 ألف عامل في المنطقة التي يقع عليها الاختيار.

ووفقا لقناة "سي أن بي سي" فإن أمازون يمكن أن تقسم المقر الجديد بين مدينتين هما كريستال سيتي في فيرجينيا وأوستن بولاية تكساس.

ويقع المقر الرئيسي الحالي لشركة أمازون في مدينة سياتل بولاية واشنطن، ويعد مؤسسها جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، حسب قائمة مجلة فوربس السنوية بثروة قدرت قيمتها بـ160 مليار دولار.