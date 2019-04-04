أمازون تخطط لإطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية

أكدت شركة "أمازون" الخميس خطتها لبناء شبكة تضم أكثر من ثلاثة آلاف قمر صناعي عبر "مشروع كايبر" لتقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة.

وذكرت الشركة أن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم.

وجرى تقديم تفاصيل المشروع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.

يواجه مشروع أمازون للأقمار الصناعية منافسة شديدة من مشاريع مماثلة لشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة "وان ويب" المدعومة من ايرباص وغيرهما.