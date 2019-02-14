أمازون تلغي خطتها لبناء مقر في نيويورك

قالت شركة أمازون الخميس، إنها ألغت خطة لبناء مقر ثان لها في مدينة نيويورك.

وكتبت الشركة في بيان "بعد الكثير من التفكير والمداولات، قررنا عدم المضي قدما في خططنا لبناء مقر لشركة أمازون في لونغ آيلاند سيتي في كوينز."

وكان الاتفاق الذي عقد بين الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، قد تعرض لانتقادات شديدة.

وقالت أمازون إنها اتخذت القرار لأن "عددا من السياسيين المحليين والدوليين قد عارضوا وجودنا، ولن يعملوا معنا لبناء العلاقات المطلوبة للمضي قدما في المشروع."

وكان أعضاء في مجلس نيويورك، قد انتقدوا قرار الشركة قبول إعفاءات ضريبية من الدولة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، و"التحايل" على عملية تقنين أرض البناء.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها لن تبحث عن مقر إضافي جديد، وستواصل بناء المقرات المخطط لها في ولايتي فيرجينيا وتينيسي.