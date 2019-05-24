جهاز من أمازون يقرأ مشاعر البشر

تعمل شركة أمازون على تطوير وإنتاج جهاز قابل للارتداء في معصم اليد يمكنه قراءة مشاعر البشر، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء.

والساعة الذكية أو الشريط الذكي الذي يمكن للجميع استخدامه يحتوي على ميكروفونات مدمجة يمكنها معرفة العواطف من خلال الاستماع إلى الصوت.

وتقوم أمازون حاليا باختبار الجهاز، ولكن ليس من الواضح مدى قرب طرحه في السوق، حسب بلومبرغ التي أشارت إلى أن المنتج يمكن أن يبقى تحت التجربة ولا يتم تسويقه أبدا.

يشار إلى أن أمازون حصلت في عام 2017 على براءة اختراع لنظام يمكن المساعد الصوتي التابع لها، "أليكسا"، من الأخذ بنظر الاعتبار جنس المستخدم أو عمره أو عرقه وما إذا كان مريضا أو يبكي أو سعيدا أو حزينا أو متعبا أو متحمسا أو يشعر بالملل والنعاس.