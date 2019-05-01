أمازون تطلق سوقا جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت شركة أمازون إطلاق سوق جديدة في الشرق الأوسط، لتحل محل شركة "سوق" للتجارة الإلكترونية التي اشترتها بمبلغ 580 مليون دولار في 2017.

وبموجب الإعلان سيتم تغيير تسمية موقع "سوق" الإلكتروني إلى "Amazon.ae"، وستتم إعادة توجيه العملاء الذين يزورون موقع "سوق" تلقائيا إلى الموقع الجديد.

وسيبقى موقع "سوق" الذي تأسس في عام 2005 متاحا في المملكة العربية السعودية ومصر.

وقالت أمازون في بيان على موقعها الرسمي إن أكثر من 30 مليون منتج سيكون متاحا في السوق الجديدة، من ضمنها المنتجات التي كانت موجودة أصلا على موقع "سوق" وخمسة ملايين منتج متاحة على أمازون في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أنها وللمرة الأولى في تاريخها، ستتيح الخيار للعملاء لإجراء عمليات التسوق باللغة العربية سواء على موقع الشركة أم التطبيق الخاص بأمازون.

وتأتي خطوة أمازون للاندفاع نحو الشرق الأوسط في الوقت الذي تنسحب فيه من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث كانت أعلنت في وقت سابق من نيسان/أبريل الماضي أنها ستغلق سوقها في الصين.