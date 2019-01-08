أمازون تزيل منتجات 'مسيئة للمسلمين'

أزالت أمازون عددا من المنتجات من متجرها الإلكتروني بعد تلقيها شكاوى بأن تلك المنتجات مسيئة لمشاعر المسلمين.

وكان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) قد طالب أمازون الأسبوع الماضي بإزالة المنتجات التي شملت دواسات للحمامات مطبوع عليها عبارات إسلامية.

المنتجات كانت معروضة للبيع من طرف باعة مستقلين على موقع أمازون.

ونقلت (سي إن إن) عن ناطق باسم أمازون قوله إن "جميع البائعين يجب أن يلتزموا بقواعد المبيعات، ومن لا يلتزم سيكون عرضة لعقوبات قد تشمل حذف حساباتهم من أمازون".

ورغم إزالة بعض المنتجات، اشتكى مغردون من أن منتجات أخرى ما زالت معروضة على أمازون. وبعملية بحث بسيطة، وجد "موقع الحرة" أن بعض المنتجات ما زالت معروضة فعلا على متجر أمازون.

وقال الناطق باسم (كير) إبراهيم هوبر إن بعض هذه المنتجات تمثل أغطية مرحاض عليها آيات قرآنية.

وتوقع أن بعض هذه المنتجات لم يصنع بغرض الإساءة. وأضاف "إحساسي هو أن بعض الشركات تطبع التصميمات على كل شيء مثل دواسة الحمام وستارة الدوش وغيرها من دون أن تفكر في ما تعنيه".

وأضاف "لكن هناك آخرون يفعلونها بقصد مدفوعين بالكراهية للإسلام (إسلام فوبيا). بعض الشركات تعرض أغطية مرحاض (عليها رموز إسلامية). هل هناك تفسير آخر؟".