أمازون ترعى زبائن المستقبل

كشفت أمازون عن تطبيق جديد لمتابعة الأطفال من خلال المساعد الشخصي "أليكسا".

وقالت أمازون الثلاثاء في بيان عبر مدونتها للمطورين أن برمجية "بيبي أكتيفتي سكيل أيه بي أي"/ (Baby Activity Skill API) تتيح إعطاء أوامر صوتية لـ "أليكسا" لمتابعات نشاطات أطفالهم المختلفة مثل الوزن والطعام المقدم لهم ومواعيد النوم وحتى عدد مرات تغيير الحفاظات.

وتستطيع تفعيل هذه الأوامر صوتيا من خلال تطبيقات الصحة من أليكسا.

ويشبه هذا النموذج طرق الذكاء الاصطناعي، إذ عمدت أمازون إلى إشراك المستخدم في إدخال المعلومات وتفعيل الأوامر وتعليم أليكسا ما يريده المستخدم في متابعة شؤون أطفاله.

وكشف موقع "تيك كرانش" أن أمازون تستثمر في شركة "هاتش بيبي"/ (Hatch baby) المتخصص بتقديم النصائح حول الحمل ورعاية الأطفال حتى عمر عامين.