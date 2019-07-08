أمازون تدخل سباق الإنترنت الفضائي

قدمت أمازون من هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية (FCC) ترخيصا لإطلاق 3236 قمرا صناعيا لتوفير إنترنت فضائي عالي السرعة.

وتسعى الشركة إلى إطلاق 98 مركبة مدارية ونشر أقمارها في محيط الأرض على ارتفاعات 391-366 ميل ضمن مشروع "كيوبر"، وفق موقع "إنغاديجت" الإلكتروني المتخصص بأخبار التقنية.

وتهدف أمازون إلى توصيل خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة لعشرات ملايين المستخدمين حول العالم.

وتستخدم أجهزة الإرسال المركبة على أقمار أمازون، ترددات "كا باند"/ (Ka Band) التي تبث ترددات كهرومغناطيسية مع إمكانية استخدام تقنيات خاصة مضادة لأي اضطراب أو تدخلات يمكن أن تتعرض له الترددات.

ولم تحدد الشركة في طلبها الموعد المستهدف لإطلاق أقمارها الصناعية.

وكانت شركة سبيس أكس قد أطلقت صاروخا يضم 60 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك لتوفير إنترنت فائق السرعة، ضمن مشروع يهدف إلى إطلاق نحو 12 قمرا صناعيا لهذه الغاية سيتم نشرها على مراحل.