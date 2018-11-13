أمازون تختار موقعين لمقرها الجديد

أعلنت "أمازون" الثلاثاء اختيار موقعين للمقر الرئيسي الثاني لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة والذي سينقسم بين مدينة نيويورك وضاحية كريستال سيتي في مقاطعة أرلينغتون بشمال ولاية فيرجينيا.

وقالت الشركة إنها ستبني مقار إدارية تسع 25 ألف موظف في كلا الموقعين.

وأضافت "أمازون" أن مدينة ناشفيل بولاية تينيسي ستصبح مقر العمليات الجديد للشركة في الساحل الشرقي الأميركي، حيث ستضخ الشركة خمسة آلاف وظيفة جديدة.

ومن جانبه قال مالك "أمازون" جيف بيزوس إن الموقعين الجديدين للمقر الرئيسي الجديد "سيسمحان لنا بجذب مواهب على أعلى مستوى ستسمح لنا بمواصلة الابتكار من أجل المستهلكين في السنوات القادمة".

وأوضحت "أمازون" أنها ستحصل على حوافز ضريبية، مرتبطة بالأداء، من ولاية نيويورك من أجل المشروع تقدر بـ 1.25 مليار دولار وحوافز مثيلة من ولاية فيرجينيا قدرها 573 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة التوظيف في الموقعين بداية من العام المقبل.

وكانت "أمازون" قلصت في كانون الثاني/يناير قائمة الخيارات حول المقر الجديد إلى 20 موقعا من بينها، إضافة إلى نيويورك وكريستال سيتي، العاصمة واشنطن ومدن دنفر وأوستن ودالاس وفيلادلفيا ولوس أنجليس.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سياتل بولاية واشنطن. ووعدت الشركة باستثمارات تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار وكذلك توفير قرابة 50 ألف وظيفة جديدة في الموقع الجديد للمقر.

وأطلقت "أمازون" على مشروع إنشاء مقر جديد اسم "المقر 2" ووصفه بيزوس بأنه سيكون "على قدم المساواة مع مقرنا في سياتل".

وتلقت الشركة منذ أعلنت المشروع في 2017، 238 عرضا من مدن في أميركا الشمالية قدمت معظمها تسهيلات ضريبية لـ "أمازون" حال اختيارها للمقر الجديد.

وقالت صحيفة "واشطن بوست"، المملوكة لبيزوس، إن اختيار "أمازون" لكريستال سيتي، جاء لكون موقع الشركة هناك يقع في ضاحية يفصلها فقط نهر بوتاميك عن العاصمة واشنطن، وكذلك يبعد عن مطار رونالد ريغن نصف ميل بالإضافة إلى توفر مساحات شاغرة في المباني الإدارية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة تستهدف اختيار موقع لونغ آيلاند سيتي في ضاحية كوينز بمدينة نيويورك، يفصله النهر الشرقي عن ضاحية منهاتن ووسط المدينة.

وقد يهدئ اختيار مدينتين للموقع مخاوف حول الضغوط التي سيضعها حجم المشروع على البنية التحتية وشبكات النقل وأسعار الوحدات السكنية.